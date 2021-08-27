РИАМО - 27 авг. Уже десять подмосковных городов развиваются в рамках концепции креативных кластеров, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.
Более 12 тыс. человек посетили фестиваль стрит-арта и уличной культуры, который проходил в Орехово-Зуеве 28-30 мая текущего года. Набережная креативного кластера «Стачка» превратилась в арт-пространство: одни из лучших граффити-художников России, участники международных фестивалей и биеннале расписали стены Морозовских мануфактур.
Ранее в Коломне открылся арт-квартал «Патефонка», который объединил людей творческих профессий. Креативный кластер разместился на территории экс-завода «Текстильмаш».
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