РИАМО - 27 авг. В текущем году в больницы Одинцовского округа планируется поставить большое количество медицинской аппаратуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«До конца 2021 года подразделения Одинцовской областной больницы (ООБ) и ряд других медучреждений получат 147 единиц оборудования на сумму более 112 млн рублей. Также в муниципалитет поступят мобильный комплекс КТ и 20 автомобилей для неотложной медицинской помощи», – сказал заместитель главы администрации округа Олег Дмитриев.

В 2020 году в Одинцовском округе открылось несколько медицинских учреждений, оборудованных современной лечебно-диагностической аппаратурой. В реконструированную поликлинику №1 были установлены новые рентген-аппараты, флюорограф и маммограф. Это позволило открыть на базе медучреждения отделения лучевой и функциональной диагностики, эндоскопии, клинико-диагностическую лабораторию, многопрофильный хирургический блок и отделение дневного стационара.

Также в прошлом году в муниципалитете начали работать первое в Подмосковье детское гематологическое отделение и Центр амбулаторной онкологической помощи. Эти подразделения ООБ также получили самое современное оборудование.

Дополнительно в план закупок для нужд ООБ в 2021 году включены 142 единицы оборудования на сумму в 87 млн рублей.