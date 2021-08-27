РИАМО - 27 авг. 17-летняя девушка погибла в результате опрокидывания мопеда в новой Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на Рябиновой улице в деревне Власово. Мопедом управлял 17-летний юноша, сзади сидела его подруга. Мопед перевернулся, девушка получила серьезные травмы и погибла. Сам водитель не пострадал.

Установлено, что молодой человек не имеет права управления транспортными средствами.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.