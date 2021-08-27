РИАМО - 27 авг. Столичные власти приняли решение ввести поощрительные гранты для молодых режиссеров, популяризирующих в своих дипломных работах особенности архитектуры столицы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Речь идет о популяризации общественных пространств, исторических и культурных особенностей.

Помимо этого, в одном из кинотеатров сети «Московское кино» станут показывать дипломные работы начинающих авторов. Благодаря этому они смогут получить живые отклики зрителей на свои работы.

На сегодняшний день в столице снимают около 90% кинофильмов, здесь же находится 80% анимационных студий страны.

За 3 года в столице было получено свыше 1 тыс. заявок от кинематографистов на съемку в Москве, оказано содействие в подготовке и проведении съемок более чем 3 тыс. эпизодов. Чаще всего кино снимают на Красной и Театральной площадях, а также на Тверской улице.

С 2019 года столичные власти проводят эксперимент по поддержке производителей фильмов, создающих образ Москвы в кино. Материальная поддержка предоставляется кинематографистам, картины которых популяризируют городские общественные пространства, парки и усадьбы. В 2020-2021 года поступило 32 заявки на получение поддержки. Гранты получили 12 картин, а их общий размер составляет 57 млн рублей.

В этом году учреждены 2 новых гранта на общую сумму 100 млн. рублей для поддержки малых и средних анимационных компаний.