РИАМО - 27 авг. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с жителями микрорайона «Гусарская баллада» и профильными специалистами осмотрел территорию недостроенного объекта на ул. Триумфальная, 5А. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

На аварийное состояние здания неоднократно указывали в своих сообщениях пользователи соцсетей и портала «Добродел». Как сообщил Иванов, муниципалитет через судебные инстанции сейчас добивается права на снос недостроя.

«Земля федеральная, принадлежит Росимуществу. Мы уже сделали несколько обращений для того, чтобы земельный участок передали нам. И в целом, конечно, ответственность за такие незаконные строения и их снос лежит на собственнике земли. Мы получили в свое время отказ, поэтому сейчас через судебные инстанции пытаемся добиться права на снос этого недостроенного объекта», – сказал Иванов.

Он пояснил, что уже состоялось несколько заседаний, есть надежда в ближайшее время получить положительное решение суда.

«После этого привлечем специализированную организацию, которая не только произведет снос объекта, но и вывезет весь мусор», – отметил глава округа.

Всего по Одинцовскому округу на данный момент в реестр внесено 580 недостроенных, самовольных и аварийных объектов. Из них 461 уже ликвидирован, в том числе 39 – в 2021 году. Сейчас в работе находятся еще 119 объектов, более чем по 30 из них вопрос планируется закрыть до конца этого текущего года.