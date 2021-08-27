РИАМО - 27 авг. Усадьба «Фряново» в Щелкове приглашает гостей 28 августа. В этот день экскурсии по историческому месту проведут бесплатно, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

С XVIII века усадьбой владели Лазаревы. Построил ее придворный ювелир Екатерины II Иван Лазарев. За все это время дом ни разу не перестраивали. Благодаря этому посетители бесплатных экскурсий смогут посетить усадьбу, история которой насчитывает более 200 лет.

В субботу также пройдут экскурсии по местному парку и музейной экспозиции.

Кроме того, гости усадьбы смогут посмотреть выставку под названием «Текстильная слава Щелковского края».

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