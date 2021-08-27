РИАМО - 27 авг. Суд приговорил жительницу Подмосковья к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима за неисполнении обязанностей по воспитанию малолетней дочери, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

С декабря 2018 года по 24 марта 2021 года женщина в Талдоме оставляла свою дочь 2015 года рождения на попечение мужчине, который вел антиобщественный образ жизни. Ребенок долгое время жил в неотапливаемой комнате в доме. Девочке негде было спать и нечем питаться. У нее также не было средств личной гигиены.

У ребенка диагностировано психическое расстройство, при этом ей не оказывалась квалифицированная медпомощь.

В ГСУ СК России по Подмосковью уточнили, что женщина навещала девочку 1-2 раза в неделю. Обвиняемая умышленно причиняла физические и психические страдания девочке, находящейся в беспомощном состоянии.

Кроме 6-летней, у женщины есть и 12-летняя дочь. Сейчас оба ребенка изъяты и помещены в детдом.