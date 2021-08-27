РИАМО - 27 авг. После долгих каникул бывает трудно снова вернуться к школьному ритму жизни. Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Ольга Царева рассказала РИАМО, как школьнику адаптироваться к учебному процессу.

Прежде всего, отметила эксперт, нужно научиться себя поощрять за проделанную работу.

«Можно это делать самому. Например, после выполнения любых упражнений важно не забыть себя похвалить: поставить «+» или сказать: «Я это сделал(а)!» и нарисовать улыбающийся смайлик. Или обращаться за поддержкой к окружающим - получить слова одобрения, любви и сочувствия можно от родителей или друзей. Они точно смогут оценить, как здорово у вас получилось справиться с задачей», - сказала Царева.

Вторым шагом адаптации к школе должно стать составление расписания всех активностей дня.

«Важно, особенно в первые учебные недели, не переусердствовать с нагрузками: вовремя ложиться спать и вовремя вставать, рационально питаться, иметь достаточно времени на отдых, общение с друзьями, родителями, на подготовку к следующему учебному дню. Чтобы все это успеть и ничего не упустить, поможет правильное планирование», - объяснила педагог-психолог.

Царева посоветовала в качестве тренировки поучаствовать 28 августа в интерактивной деловой игре «Как все успеть и не забыть?», которая пройдет в рамках проекта «Форсайт профессионального успеха». Зарегистрироваться на участие в игре можно по ссылке.

Третий шаг к успешному обучению после каникул - это «помощь друга».

«Полезным советом, хорошей идеей или лайфхаком всегда могут поделиться друзья. С ними можно обсудить, сталкивались ли они с подобными трудностями, как с ними справлялись. Кстати, родители тоже обладатели весьма ценного опыта. Вместе найти решение почти любой задачи проще», - резюмировала Царева.