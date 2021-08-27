РИАМО - 27 авг. С 1 января 2022 года в России больничные листы будут оформляться только в электронном формате. Электронный листок нетрудоспособности станет основанием для получения выплат, в том числе по беременности, сообщает пресс-служба фонда социального страхования РФ.

Это связано с внесением поправок в федеральные законы, которые вступят в силу в начале следующего года.

Для обеспечения перехода на электронную документацию в Подмосковье отделение фонда соцстрахования перешло к заключительному этапу подготовки медучреждений и работодателей региона к новому формату работы.

В формировании электронных листков должны участвовать все медучреждения с лицензиями, действующие на территории региона.

Работодатели обязаны принимать и оплачивать документ такого формата и помогать сотрудникам с его оформлением и получением.

Бумажная распечатка листка, талоны и другие виды бумажных справок сотрудник предоставлять не обязан. Для оформления выплат достаточно номера электронного листка. Он может предоставляться по телефону, электронной почте либо лично.

Правила взаимодействия организаций относительно данного процесса прописаны и утверждены постановлением правительства РФ от 16 декабря 2017 года №1567.

В настоящее время региональное отделение и его филиалы прорабатывают взаимодействие с медорганизациями, где фиксируется наибольшее число выданных бумажных больничных, а также с работодателями, которые все еще не принимают документ электронного формата для выплат.

Для разрешения сложностей организуются семинары, консультации по телефону, выдаются материалы со всей необходимой информацией. Вопросы по работе с электронным листком нетрудоспособности можно выслать на почту: eln@ro.fss.ru.

Работники, у которых подтверждена учетная запись на портале госуслуг, информируются, также можно узнать все необходимый данные в личном кабинете получателя услуг фонда соцстрахования или в приложении «Социальный навигатор». Логин и пароль в них совпадает с кодом доступа на портал госуслуг.

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