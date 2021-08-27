РИАМО - 27 авг. На столичных дорогах в пятницу вечером фиксируют затруднения в движении транспорта на 8 баллов из 10 возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Трудности отмечаются на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце и МКАД.

Наибольшая загруженность заметна в центре города – на Театральном проезде, улицах Большая Лубянка, Неглинная, Петровка, Рождественка, Чистопрудном и Покровском бульварах.

К 19:00 прогнозируется снижение до 7 баллов. Полностью движение на дорогах нормализуется после 21:00.