РИАМО - 27 авг. Ход реализации программы по ремонту подъездов в 2021 году обсудили на еженедельном совещании главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова с профильными заместителями и начальниками территориальных управлений. К настоящему моменту программа выполнена на 61%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас готовы уже 238 объектов из 393 запланированных. Как сообщил глава муниципалитета, еще 155 подъездов находятся в работе – обновить их необходимо к 1 ноября.

«Суммарно в Одинцовском округе 2077 многоквартирных домов, это 6156 подъездов. С 2016 года мы отремонтировали 2940 подъездов. Впереди еще большой объем работы – если брать план на этот год, то мы заявляли 393 подъезда. Часто выезжаю на территории, захожу в дома, где идет ремонт подъездов или где работы уже выполнены», – подчеркнул Иванов.

Он отметил, что на некоторых объектах жильцы подходят творчески к ремонту: находят компромисс в дизайне, по цветовым решениям, приглашают профессиональных художников. В результате такой совместной работы жильцов, управляющей компании и администрации подъезды становятся практически произведениями искусства.

Контроль за выполнением работ осуществляется через систему СКПДИ. Адресный перечень подъездов, подлежащих ремонту, согласовывается с Ассоциацией председателей многоквартирных домов, а виды работ – с советом МКД или старшим по дому. В приемке готовых работ обязательно участвуют сотрудники управления технического надзора капитального ремонта, Госжилинспекции и старшие по домам.

Ранее подъезд № 10 дома 4Б в Перхушкове в этом году занял третье место в номинации «Лучший отремонтированный подъезд в домах средней этажности» регионального конкурса «Лучший подъезд Подмосковья».

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина высоко оценили усилия местной УК и жителей дома.