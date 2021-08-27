РИАМО - 27 авг. Уникальная детская экскурсия «Я уеду в Колычево» пройдет 4 сентября в Коломне на брендированном трамвае, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В рамках экскурсионного маршрута детям расскажут о том, что такое компостер, как возник фразеологизм «метр с кепкой» и о механизме работы советской кассы.

Дети узнают, где появился первый электрический трамвай и как сложилась история знаменитого Коломенского трамвая в других странах. Также посетителям покажут раритетный трамвай-музыкальную шкатулку.

Экскурсия начнется с остановки «Депо», а закончится на остановке «Улица Ленина». Стоимость билета 450 рублей. Посадочных мест 30. Забронировать билет можно по телефону: 8(926)603-18-00.

В 1891 году на Коломенском заводе Аманда и Густава Струве был выпущен первый электрический трамвай в Российской империи. Трамваи Коломны пользовались популярностью не только в России, но и активно поставлялись в другие страны.