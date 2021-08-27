РИАМО - 27 авг. Слизни, расплодившиеся в России, ежегодно приносят неприятности дачникам и аграриям. Зоолог, кандидат биологических наук Филипп Тумасьян рассказал об опасности слизней и посоветовал, как избавиться от непрошенных гостей на участках, сообщает «Вечерняя Москва».

В последнее время в стране расплодились крупные испанские слизни. Специалист считает, что в Россию они попали вместе с продуктами питания и успешно адаптировались к местному климату. От местных их отличает не только размер, но и токсичность.

«В них содержится токсин. От того, что он прополз мимо вас, с вами ничего не случится. Но поскольку они токсичны, их никакие животные стараются не есть, что позволяет им размножаться бесконтрольно. Поэтому в последние годы их становится все больше. Ничего смертельного они в себе не несут, кроме того, что они довольно прожорливы и являются вредителями», – объяснил Тумасьян.

Он добавил, что людей в качестве врагов или закуски они не рассматривают, соответственно, и не нападают на них. Лучше всего против них использовать ловушки.

«Достаточно вкопать в землю банку с привлекательной для слизней жидкостью или просто банку без всего, чтобы они в нее сваливались и не могли из нее выбраться», – поделился лайфхаком эксперт.

Он отметил, что нельзя говорить о нашествии заграничных слизняков, отечественные уничтожают урожай с не меньшим аппетитом. Дачников испанские гости пугают скорее ярким окрасом и внушительными размерами – до 15 см в длину.