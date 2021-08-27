РИАМО - 27 авг. Специалисты заменили поврежденный участок газовой трубы на стройплощадке на улице Дмитрия Ульянова в Москве, ведется работа по восстановлению подачи газа. Об этом сообщает пресс-служба АО «Мосгаз».

Ранее на территории строительной площадки произошло внешнее механическое повреждение газопровода среднего давления. Никто не пострадал, угрозы для жизни людей нет.

В результате аварии была временно приостановлена подача газа в 4 жилых дома.