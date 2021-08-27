В последние выходные лета отмечается Международная ночь летучих мышей. Главная цель этого необычного природоохранного праздника – привлечь внимание к проблемам рукокрылых. Из-за недостаточной изученности летучих мышей вокруг этих млекопитающих родилось много мифов и легенд. Люди боятся контактировать с ними, хотя в городских условиях животным часто необходима помощь человека. О том, какую помощь оказывает Центр реабилитации летучих мышей при Московском зоопарке, как правильно содержать рукокрылых и почему они стали символом потустороннего мира, РИАМО рассказал ведущий зоолог центра.

Природоохранный проект

Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке – первый официальный центр помощи летучим мышам в стране. Узнать о его деятельности можно на Садово-Кудринской улице, около одного из входов в Московский зоопарк. Многие прохожие обращают внимание на вывеску и видят правила, которые необходимо соблюдать, столкнувшись с летучими мышами в городе. Так, при встрече лучше не кричать, не пугаться и не пугать летучую мышь, не пытаться поймать ее голыми руками. Специалисты советуют успокоиться и связаться с сотрудниками Центра реабилитации летучих мышей. Все контакты указаны на информационном стенде и на сайте Московского зоопарка.

«Мы были первым официальным центром в нашей стране, специализирующимся на помощи рукокрылым. В мире такие центры есть: кто-то занимается просвещением, кто-то – охраной мест обитания рукокрылых, а кто-то – реабилитацией зверьков, которые попали в беду. У нас в стране такая деятельность тоже есть, но происходит по частной инициативе», – рассказывает Филипп Тумасьян, ведущий зоолог центра.

История центра началась с того, что люди приносили летучих мышей в зоопарк, надеясь, что им здесь окажут помощь. Приносили нечасто – всего 4–5 раз в год. Но в какой-то момент зоологи зоопарка задумались, почему бы не создать центр помощи рукокрылым?

«В 2017 году мы написали программу, утвердили, согласовали и начали свою деятельность, не представляя масштаб. Как оказалось, проблема с рукокрылыми гораздо больше, чем мы думали, – не десяток мышек в год», – рассказывает Филипп.

О том, что проблемы у летучих мышей в городе есть, и им нужна помощь людей, свидетельствует статистика центра.

«Несколько сотен летучих мышей в Москве ежегодно сталкиваются лицом к лицу с человеком. Сейчас через наши руки проходит порядка 200 мышек в год без учета обращений, которые не заканчиваются поступлением животных в центр. Иногда люди просто выпускают мышек обратно – наша помощь им не требуется. Таких обращений порядка 30–40 в год», – говорит зоолог.

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Проблемы рукокрылых

Центр реабилитации рукокрылых – это и скорая помощь, и стационар, и санаторий для летучих мышей. Первый круг проблем – животные, которые проснулись во время зимней спячки, и теперь им грозит смерть на улице. Летучие мыши в Москве активно осваивают постройки человека, и люди могут побеспокоить мышей зимой.

«Основная масса обращений зимой – появление мышек в помещении: квартире или офисе, в производственных помещениях. Иногда их обнаруживают при разборе кладовки или балкона, в подъездах, между окнами. Иногда зверьков просто находят на улице на снегу, но в основном – в человеческом жилье. Наша основная задача – провести реабилитацию и вернуть их обратно в природу», – говорит зоолог.

Он напоминает, что летучих мышей нельзя выпускать зимой на улицу – животное погибнет в течение нескольких часов: «Зверьков нужно передержать до весны, чем мы и занимаемся. Если зимой человек столкнулся с мышкой, мы ее принимаем. Животных обязательно нужно кормить, потому что свои жировые запасы они истратили. Мы принимаем летучих мышей, кормим их, и отправляем досыпать в искусственных условиях до весны».

Первые дни летучие мыши довольно нервно реагируют на сотрудников центра, но со временем привыкают.

«Они сообразительные ребята, понимают, что когда включается свет и появляется рука, то им что-то достанется», – говорит Филипп.

Еще один вектор работы – помощь детенышам, которые остались в одиночестве. Это направление деятельности получило поддержку по проекту Президентского гранта совместно с Фондом содействия национальной природе.

«Летучие мыши – хорошо заботятся о потомстве, но бывают разные ситуации, когда детеныш оказывается один. Попавших в центр детенышей «молочного» возраста мы докармливаем, потом переводим на взрослое питание, учим летать. Убедившись, что с ними все в порядке, выпускаем в природу», – говорит Филипп.

Также специалисты поднимают на крыло травмированных летучих мышей. Чаще всего ветеринары и зоологи сталкиваются с различными повреждениями крыльев – в этом случае животное не выживет без помощи.

«Если порваны перепонки – это несерьезная травма. Она требует периода реабилитации, но в 99 процентах случаев все восстанавливается. Сложнее с переломом костей. Когда мы начинали, такая травма означала, что зверек не сможет летать и не вернется в природу. Но наши ветеринары научились делать операции по остеосинтезу. Пока не в ста процентах случаев, но многих зверей нам удавалось выпустить в природу», – объясняет Филипп.

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Реабилитация после человека

В практике центра бывают случаи, когда специалистам приходится помогать летучим мышам после того, как они пожили несколько месяцев у человека. Зоологи категорически не советуют заводить летучую мышь в качестве домашнего животного, даже если очень хочется.

«Бывало, когда человек покупал 5 мышек, а нам привозил уже одну и в плохом состоянии. Животные слабеют: они теряют способность к полету, начинаются проблемы с крыльями, рахиты. Научить их снова летать – очень сложная задача. Одного нам удалось «разлетать», но в большинстве случае не удается», – сожалеет зоолог.

Даже специалисты стараются не держать летучих мышей в неволе долго и сразу же после реабилитации выпускают на волю.

«Летучие мыши в неволе живут плохо и недолго. Вся их физиология и образ жизни рассчитаны на то, что эти создания должны летать. Для полетов им нужно большое пространство», – рассказывает эксперт.

Другая причина невозможности держать летучих мышей дома – сбалансированное питание, которое они получают только в природе. Такой тип питания невозможно обеспечить в условиях неволи.

«Есть набор кормовых насекомых – мучной червь, сверчки, тараканы. Но кормить долго только одной культурой неправильно, потому что нет полноценного набора минералов, витаминов, всех питательных веществ. Мы даем специальные препараты – «БАДы» для мышек, и это работает. Мы с годами совершенствуем наши методики», – говорит Филипп.

Кормовые насекомые для летучих мышей и некоторых других животных – недешевое удовольствие. Специалист центра приводит примерные расчеты: «Мышь ест 30–40 червячков в день, один червячок стоит один рубль. Получается 30–40 рублей в день на еду одной мыши в центре».

К тому же, если летучая мышь живет в неволе, то со временем у нее часто появляются проблемы со здоровьем и ухудшается иммунитет.

«Мыши становятся подвержены грибковым заболеваниям и другим болячкам», – уточняет зоолог.

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Что делать, если вы нашли летучую мышь

Много звонков поступает в центр не только зимой, но и в августе, так как животные меняют место жительства, перемещаются к тем местам, где будет зимовка, и часто залетают в квартиры.

«Мы просим попробовать отпустить мышь вечером, и если она не улетит, то тогда привозить в центр. Зимой просим сразу привозить к нам», – рассказывает зоолог.

Если вы не можете сразу привести найденную летучую мышь в центр, то эксперты советуют держать ее в любой емкости без больших отверстий. Можно использовать даже картонную коробку, сделав в ней несколько небольших дырочек для поступления воздуха.

Неподходящую еду животным лучше не давать – ни мясо, ни кошачий корм летучей мыши не подойдут.

«От кошачьего корма у животного случается отравление и расстройство желудка. Мы потом лечим мышек», – говорит Филипп.

Самое важное для летучей мыши – вода. Зоолог советует: «Вода очень важна – к нам попадают сильно обезвоженные звери. Когда звонят люди, нашедшие мышь, которые прямо сейчас приехать не могут, мы советуем им не кормить зверька, а дать ему попить. Без воды они плохо себя чувствуют, а поголодать несколько дней могут – у них есть такая опция. Можно поставить небольшую поилку – даже крышечку от бутылки».

Специалисты советуют контактировать с летучими мышами в перчатках или через полотенце. По словам зоолога, в Центральной России еще не было случаев бешенства, которым бы человек заразился от летучей мыши, но все равно себя лучше обезопасить. Если укус все-таки случился, то зоолог советует пойти к врачу и сделать прививку от бешенства.

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Мистический символ

Люди, которые обращаются в центр, часто жалуются на страх.

«Даже в обращениях это видно: «О, это летучая мышь, она летает, как страшно!» Но потом, познакомившись с ней, человек перестает бояться, и она уже кажется милой и привлекательной», – говорит эксперт.

Именно из-за того, что долгое время летучие мыши были мало изучены, с ними связано много страхов, мифов и легенд.

«Летучая мышь – одна из наименее изученных групп млекопитающих, а у нас с вами есть такое психологическое свойство бояться на всякий случай того, чего мы не понимаем. Летучие мыши собрали все награды непонятности: их плохо видно, они появляются ночью из ниоткуда, их сложно найти днем. Отсюда мифы и легенды», – уверен специалист центра.

При этом рукокрылые могут быть полезны для человека. Так как летучие мыши – насекомоядные, они уничтожают большое количество вредителей и контролируют численность ночных насекомых, в том числе комаров.

«Если летучие мыши появляются на загородном участке, то комаров становится сильно меньше. И это причина, по которой летучие мыши часто кружатся над людьми – они охотятся на насекомых, а не на человека», – объясняет Филипп.

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Торжественный момент

В центре проверяют, насколько хорошо животные летают и держат до весны. Проверка полетов проходит вечером, так как мыши становятся более активными. Зоологи следят и за общим состоянием – нет ли отклонений в поведении. Вялое состояние или, наоборот, возбужденное обычно является показателем проблем со здоровьем.

Самый важный момент в работе центра – возвращение в природу. Летучих мышей нельзя отпускать в дневное время, так как их не любят вороны и другие птицы, которые могут обидеть животное.

«Выпуск – торжественный день для нас, итог нашей работы. Нужно подгадать погожий день, без ветра и осадков, в сумерках на открытом пространстве снять крышку контейнера и посадить мышку на руку. Она обычно две секунды сидит и после исчезает в ночи. Нам радостно, потому что мы понимаем: как бы мы ни старались, этим животным на воле будет лучше», – делится эксперт.