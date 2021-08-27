РИАМО - 27 авг. В пожароопасный сезон в лесах, на торфяниках и территориях рядом с ними категорически запрещается разводить костры, выжигать траву и бросать непотушенные окурки и спички. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Кроме того, нельзя заправлять топливом машины во время работы двигателя, курить в лесу и пользоваться открытым огнем.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках влечет наложение административного штрафа или уголовную ответственность.

При обнаружении огня в лесу главная задача – не дать пожару набрать силу и распространиться. Если самостоятельно огонь потушить не удастся, нужно сразу же сообщить о пожаре по телефону 01.

При тушении загораний в лесу самым распространенным способом является захлестывание огня на кромке пожара. Для захлестывания используются зеленые ветви. Эффективно забрасывание кромки пожара грунтом, охлаждающим горящие материалы и лишающим их доступа воздуха.

Жителям Подмосковья напомнили, что легче предупредить возникновение пожара, чем ликвидировать его последствия.

О лесных пожарах нужно сообщать по телефонам 01, 101, 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Московской области – 8(498)505-41-70.