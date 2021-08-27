РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 авг. В подмосковных Котельниках в ходе рейда эвакуировали за нарушение правил парковки 12 автомобилей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В социальных сетях главе Котельников Сергею Жигалкину приходит множество обращений от жителей о наведении порядка в сфере таксомоторных перевозок. Водители такси нарушают правила дорожного движения, а также правила парковки.

Для уменьшения числа нарушений на дорогах городского округа и наведения общественного порядка в зонах парковки, администрация систематически организовывает рейды с участием сотрудников ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Подобный рейд был проведен в микрорайоне Опытное поле и на улице Сосновой. В результате этого мероприятия было проверено 38 автотранспортных средств, выявлено 18 нарушений административного законодательства, эвакуировано 12 автомобилей.