Перед началом нового учебного года в Московской области подготовили ежегодный рейтинг лучших образовательных учреждений региона. Первую строчку рейтинга занял физико-математический лицей №5 округа Долгопрудный.
Рейтинг лучших школ в Подмосковье формируется ежегодно. Образовательные учреждения оценивают по качеству преподавания, использованию современных технологий, результатам сдачи ЕГЭ их выпускниками и участию школьников во всероссийских и международных олимпиадах.
|Муниципалитет
|Образовательное учреждение
|Место в рейтинге
|Долгопрудный
|МАОУ физико-математический лицей №5
|1
|Мытищи
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6"
|2
|Дмитровский
|МОУ "Дмитровская гимназия "Логос"
|3
|Одинцовский
|МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия
|4
|ГОО
|ГАОУ МО "Королевский лицей научно-инженерного профиля"
|5
|ГОО
|ГАОУ МО "Балашихинский лицей"
|6
|ГОО
|ГБОУ МО "Одинцовский" Десятый лицей"
|7
|ГОО
|ГБОУ МО "Сергиево-Посадский физико-математический лицей"
|8
|Подольск
|МОУ "Лицей №23"
|9
|ГОО
|ГАОУ МО "Химкинский лицей"
|10
|ГОО
|ГАОУ МО "Долгопрудненская гимназия"
|11
|Электросталь
|МОУ Лицей №8
|12
|Раменский
|МОУ Гимназия г. Раменское
|13
|Красногорск
|МБОУ средняя общеобразовательная школа №15
|14
|Жуковский
|МОУ Лицей №14
|15
|Жуковский
|МОУ Гимназия №1
|16
|Воскресенск
|МОУ "Лицей №22"
|17
|Раменский
|МОУ Гимназия №2
|18
|Электросталь
|МОУ Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением иностранного языка
|19
|Люберцы
|МАОУ Гимназия № 16 «Интерес»
|20
|Дмитровский
|МОУ "гимназия "Дмитров"
|21
|Дубна
|МБОУ Лицей №6 им. академика Г.Н. Флерова
|22
|Сергиево-Посадский
|МБОУ "Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского"
|23
|Серпухов
|МБОУ Лицей "Серпухов"
|24
|Коломна
|МБОУ "Гимназия №2 "Квантор"
|25
|Щелково
|МАОУ Щелковская гимназия №6
|26
|Мытищи
|МБОУ "Многопрофильная лингвистическая гимназия №33"
|27
|Электросталь
|МОУ Средняя общеобразовательная школа №11
|27
|Лотошино
|МОУ Лотошинская средняя общеобразовательная школа №1
|29
|Звездный городок
|МБОУ средняя общеобразовательная школа им. В.М. Комарова с углубленным изучением английского языка
|30
|Богородский
|МБОУ средняя общеобразовательная школа №10
|31
|Дубна
|МБОУ Лицей "Дубна"
|32
|Электросталь
|МОУ Лицей №7
|33
|Дмитровский
|МОУ "Лицей № 4 г. Дмитрова"
|34
|Балашиха
|МБОУ "Лицей"
|35
|Балашиха
|МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №30
|36
|Домодедово
|МАОУ Домодедовская Гимназия №5
|37
|Богородский
|МБОУ Богородская гимназия города Ногинска
|38
|Лобня
|МБОУ Лицей
|39
|Королев
|МБОУ городского округа Королев Московской области "Лицей № 5"
|40
|Волоколамский
|МОУ Гимназия № 1
|41
|Лыткарино
|МОУ Гимназия №7
|42
|Электросталь
|МОУ Средняя общеобразовательная школа №19
|43
|Орехово-Зуевский
|МОУ Лицей
|44
|Протвино
|МБОУ Гимназия
|45
|Химки
|МБОУ Лицей №15 г. Химки
|46
|Щелково
|МАОУ средняя общеобразовательная школа № 3
|47
|Мытищи
|МАОУ "Лицей №15"
|48
|Электросталь
|МОУ Гимназия №21
|49
|Воскресенск
|МОУ "Гимназия №1"
|50
|Подольск
|МОУ "Лицей №26"
|51
|Краснознаменск
|МБОУ Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.К. Жукова городского округа Краснознаменск Московской области
|52
|Фрязино
|МОУ Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов
|53
|Электросталь
|МОУ Гимназия №17
|54
|Раменский
|МОУ Ново-Харитоновская средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов
|55
|Химки
|МБОУ Гимназия №4 г. Химки
|56
|Подольск
|МБОУ Средняя общеобразовательная школа №1 микрорайона Климовск
|57
|Одинцовский
|МБОУ Одинцовский лицей № 2
|58
|Орехово-Зуевский
|МОУ Средняя общеобразовательная школа №16
|59
|Сергиево-Посадский
|МБОУ "Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина"
|60
|Люберцы
|МОУ Гимназия № 41
|61
|Чехов
|МБОУ гимназия №2
|62
|Щелково
|МАОУ Лицей №14 им. Ю.А. Гагарина
|63
|Коломна
|МБОУ "Гимназия №9"
|64
|Лыткарино
|МОУ Гимназия №4
|65
|Раменский
|МОУ Раменская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов
|66
|Королев
|МБОУ городского округа Королев Московской области "Гимназия №3 им. Л.П. Данилиной"
|67
|Ступино
|МБОУ Лицей №2
|68
|Долгопрудный
|МАОУ Гимназия №13
|69
|Электрогорск
|МОУ Лицей
|70
|Химки
|МБОУ Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №14 г. Химки
|71
|Королев
|МАОУ городского округа Королев Московской области "Лицей № 19"
|72
|Бронницы
|МАОУ средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева
|73
|Одинцовский
|МАОУ Одинцовский лицей № 6 им А.С. Пушкина
|74
|Богородский
|МБОУ "Центр образования №45 с углубленным изучением иностранного языка"
|75
|Власиха
|МОУ Средняя общеобразовательная школа им. А.С. Попова
|76
|Фрязино
|МОУ Гимназия
|77
|Подольск
|МОУ Гимназия им. Подольских курсантов микрорайона Климовск
|78
|Пушкинский
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов г. Пушкино"
|79
|Подольск
|МБОУ "Лицей Климовска"
|80
|Балашиха
|МАОУ "Земская гимназия"
|81
|Подольск
|МОУ "Лицей №1"
|82
|Долгопрудный
|МАОУ средняя общеобразовательная школа №14
|83
|Пушкинский
|МАОУ "Гимназия "Тарасовка"
|84
|Домодедово
|МАОУ Домодедовский лицей №3 им. Героя Советского Союза Ю.П. Максимова
|85
|Одинцовский
|МБОУ Одинцовская гимназия № 4
|86
|Ступино
|МБОУ средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов
|87
|Ивантеевка
|МБОУ "Образовательный центр №1"
|88
|Истра
|МОУ "Лицей" г. Дедовск
|89
|Талдомский
|МОУ Запрудненская гимназия
|90
|Электросталь
|МОУ Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов
|91
|Жуковский
|МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 9
|92
|Жуковский
|МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением иностранного языка
|93
|Краснознаменск
|МБОУ Гимназия №2 городского округа Краснознаменск Московской области
|94
|Электросталь
|МОУ Средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением отдельных предметов 95
|95
|Серпухов
|МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов
|96
|Павловский Посад
|МОУ Евсеевская средняя общеобразовательная школа
|97
|Коломна
|Коломна
|98
|Королев
|МБОУ городского округа Королев Московской области "Гимназия № 17"
|99
|Орехово-Зуевский
|МОУ Средняя общеобразовательная школа №20
|100
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