Перед началом нового учебного года в Московской области подготовили ежегодный рейтинг лучших образовательных учреждений региона. Первую строчку рейтинга занял физико-математический лицей №5 округа Долгопрудный.

Рейтинг лучших школ в Подмосковье формируется ежегодно. Образовательные учреждения оценивают по качеству преподавания, использованию современных технологий, результатам сдачи ЕГЭ их выпускниками и участию школьников во всероссийских и международных олимпиадах.