РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. Жители Люберец могут отправить свои замечания по содержанию контейнерных площадок в администрацию муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках мероприятий по содержанию территорий горокруга Люберцы регулярно проводится осмотр контейнерных площадок.

В преддверии нового учебного года особенно важно привести в надлежащее состояние прилегающие территории учебных заведений. Если у жителей есть замечания по содержанию контейнерных площадок, придомовой территории, просьба оставлять обращения в управление благоустройства администрации.

Контактные данные можно найти на сайте: люберцы.рф.