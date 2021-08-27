РИАМО - 27 авг. В столице начинающие кинорежиссеры получат поддержку правительства. Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил детали взаимодействия на встрече с представителями отрасли, сообщается на сайте столичной мэрии.

В беседе, которую организовали в кинотеатре «Звезда» сети «Москино» принял участие Владимир Хотиненко, Сергей Мирошниченко, Александр Котт, Михаил Врубель и студенты московских киношкол.

В качестве одной из мер поддержки молодых специалистов отрасли правительство установит поощрительные гранты. Претендовать на них смогут начинающие режиссеры, в дипломных работах которых найдет отражение историческая и культурная самобытность, а также архитектура Москвы.

«Все города мира так или иначе стараются, чтобы кино снималось на их территории. Это хорошая реклама, привлечение туристов и развитие креативной индустрии — модное направление, модное течение. Но не только модное, но и содержательное с точки зрения экономики», — пояснил Сергей Собянин.

Кроме того, в кинотеатрах сети «Москино» планируется организовать показы дипломных работ студентов-режиссеров. Так им помогут выйти на зрителя.

В Москве с 2019 года проходит эксперимент по поддержке производителей фильмов. Главная цель – формирование образа столицы в фильмах. Новые варианты поддержки разрабоатываются постоянно.