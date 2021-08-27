РИАМО - 27 авг. На территории строительной площадки на улице Дмитрия Ульянова в столице произошло внешнее механическое повреждение газопровода. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба АО «Мосгаз».

На объекте повредили газопровод среднего давления. Повреждение не представляет угрозы для жизни и здоровья населения.

Подача газа на данном участке временно приостановлена. Это затронуло 4 жилых дома.

Последствия инцидента устраняют аварийные службы.