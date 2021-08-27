РИАМО - 27 авг. В рамках форума «Время образования» были названы лучшие школы Подмосковья. В этом году были отдельно выделены школы-лидеры в сфере образования региона.

«Перед стартом нового учебного года мы традиционно подготовили ежегодный рейтинг школ и список из 100 самых лучших образовательных учреждений региона», – рассказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Первую строчку рейтинга занял физико-математический лицей №5 округа Долгопрудный. Его директор Нина Маринина рассказала о том, что позволило образовательному учреждению достигнуть таких результатов.

«У нас очень хорошо развито дополнительно образование, очень много кружков, большей частью бесплатных. <…> Помимо физики, математики и информатики, у нас очень развита сейчас астрономия. Мы сейчас пытаемся развивать химию и биологию. И очень хочется развивать гуманитарные направления. У нас ведь не все ребята физматы, есть и те, кто постепенно понимает, что им нужно другое направление», - сказала Маринина.

Она отметила вклад регионального правительства в развитие системы образование, стимулирование лучших школ, особо отметив поддержку детей, которые выступают на всероссийских олимпиадах.

Второе место в рейтинге заняла средняя общеобразовательная школа №6 округа Мытищи.

«У нас замечательная школа. Одна из лучших в области и России. Мы очень много работаем с одаренными детьми и это отличает нас. В нашей школе очень давно созданы профильные классы, классы с углубленным изучением математики, биологии и химии», - пояснила директор школы №6 Лариса Ляпина.

Она отметила, что в школе работает замечательная команда учителей и руководителей.

Третью ступень заняла Дмитровская гимназия «Логос». Ее директор Ольга Лазарева рассказала, что помогает образовательному учреждению добиться таких результатов.

«Большой учительский и детский труд, и поддержка родителей. Если 3 вот эти части работают одновременно и в одном ключе – результат не заставит себя ждать», - резюмировала Лазарева.

В этом году в рамках форума были выделены абсолютные лидеры в сфере образования региона. Это гимназия имени Е. М. Примакова Одинцовского округа и Физтех-лицей имени П. Л. Капицы округа Долгопрудный.

«Современный мир он таков, что школы должны открыть свои двери и впустить другие сообщества, не только педагогические, но и профессионалов из разных областей: спорта, науки, искусства. Познакомить их с детьми. Школа должна стать интегратором всего лучшего, чего добилась цивилизация», - поделилась видением школы будущего директор гимназии им. Примакова Майя Майсурадзе.

Рейтинг лучших школ в Подмосковье формируется ежегодно. Образовательные учреждения оценивают по качеству преподавания, использованию современных технологий, результатам сдачи ЕГЭ их выпускниками и участию школьников во всероссийских и международных олимпиадах.

«Приятно видеть, что с каждым годом число наших школ в «зеленой зоне» растет. Это значит, что мы двигаемся в верном направлении. Спасибо педагогам за такие высокие достижения. Мы ценим ваш колоссальный труд», – отметила Каклюгина.

Сто лучших школ Московской области по итогам 2020–2021 учебного года>>