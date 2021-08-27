РИАМО - 27 авг. Распыливший перцовый баллончик в лицо прохожей в Москве трэш-стример Евгений Дмитерко объяснил, что выполнял указание своего «начальника», сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Измайловском парке 26 августа. Блогер во время стрима несколько раз брызнул из перцового баллончика в лицо 55-летней женщине-инвалиду. Запись позже опубликовали в соцсетях. После произошедшего мужчин задержала полиция. Возбуждено дело о хулиганстве.

«Почему я это сделал? Потому что наш работодатель, – а мы были на работе, на стриме, сказал, что нужно забрызгать эту женщину. Я сказал, что могу. Он мне дал баллончик, я сделал это и хотел вернуть баллон. А он сказал, что «мало, иди переделывай», – заявил на допросе Дмитерко.

По его словам, он еще раз распылил баллончик, после чего вернул его «работодателю».

Мужчина заявил, что не хотел делать то, о чем его попросили. Кроме того, он извинился перед пострадавшей женщиной.

Дмитерко известен в Сети как «Маэстро». Он участвует в трэш-стримах постоянно: за деньги выполняет унизительные задания либо сам издевается над другими людьми.