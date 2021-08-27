РИАМО - 27 авг. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Балашихе (61) и Одинцовском округе (60), всего за это время в области выявили 786 случаев, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

56 случаев заражения выявили в Солнечногорске, 54 - в Люберцах, 46 - в Королеве, 37 - в Раменском, по 33 - в Подольске, Ленинском округе, Химках, 30 - во Фрязине, 27 - в Домодедове, 25 - в Коломне, 24 - в Пушкине, 23 - в Истре, 20 случаев - в Клину, 18 - в Реутове, 14 - в Красногорске, по 12 - в Рузе, Жуковском, 11 случаев выявили в Чехове.

9 случаев - в Дмитрове, 8 - в Шатуре, по 7 - в Лотошине, Кашире, по 6 - в Озерах, Богородском округе, по 5 - в Орехово-Зуевском округе, Лыткарине, по 4 - в Котельниках, Воскресенске, Дзержинском, Серпухове, Дубне, 3 - в Наро-Фоминске, Луховицах, Лобне, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде.

По 2 случая выявили в Зарайске, Ивантеевке, Электростали, по 1 случаю — в Лосино-Петровском, Краснознаменске, во Власихе, Егорьевске, Серебряных Прудах, Бронницах.

Ни одного случая не выявили в Волоколамске, Молодежном, Можайске, Звездном городке, Красноармейске, Долгопрудном, Рошале, Протвине, Черноголовке, Шаховской, Электрогорске, Щелкове, Пущине, Ступине, Талдоме.

С начала пандемии в регионе выявлено 418 904 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 709 человек. Выздоровели и выписались 358 314 человек.

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