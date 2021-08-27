РИАМО - 27 авг. Роспотребнадзор запретил купание на территории зоны отдыха «Путяевский пруд», расположенной в столичном парке «Сокольники». Выявлено несоответствие качества воды санитарным требованиям по микробиологическим показателям. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

На сегодня в столице для купания доступны 7 зон отдыха. «Озеро Мещерское» (ЗАО), «Серебряный Бор-2» (СЗАО), «Серебряный Бор-3» (СЗАО), «Большой городской пруд» (ЗелАО), «Озеро Черное» (ЗелАО), «Школьное озеро» (ЗелАО), «Большой Садовый пруд» (САО, на надзоре ФМБА).

За текущий летний сезон специалисты отобрали 937 проб воды для проведения исследований. Выполнено 5501 исследование на вирусологические, санитарно-химические, бактериологические и паразитологические показатели.

При вирусологическом исследовании 193 проб воды РНК-коронавирусной инфекции Covid-19 не обнаружили ни в одном водоеме.