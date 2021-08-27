РИАМО - 27 авг. Водоемы являются любимыми местами для отдыха у жителей Подмосковья, поэтому очистку водных объектов в регионе стараются проводить одновременно с благоустройством береговой линии и прилегающих территорий. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

«Во многих муниципалитетах это (очистка водоемов – ред.) уже синхронизировано с местными программами по благоустройству. Поэтому мы с коллегами пытаемся работать синхронно, в согласовании с пожеланиями жителей. Это важный сигнал для глав муниципалитетов о том, что это важное место для жителей (водоемы - ред.)», - сказал Разин.

По его словам, важно слышать мнение жителей, а их пожелания необходимо претворять в жизнь в кратчайший срок.

В Подмосковье реализуется губернаторская программа по очистке водоемов. Всего в течение трех лет в регионе планируется расчистить 100 прудов и других водных объектов. Работы по программе включают ликвидацию незаконных водовыпусков, уборку сухостоя и камышей, а также донного и поверхностного мусора.