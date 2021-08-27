РИАМО - 27 авг. Деревня Горетово Можайского округа стала 15-м населенным пунктом с начала года, который получил газ в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Сегодня газ пришел в деревню Горетово по губернаторской программе, которая завершится в 2030 году. Каждый год в области газифицируем порядка 50 населенных пунктов, а это более 10 тыс. человек, которые получают «голубое топливо». Важно напомнить, что в регионе также реализуется программа социальной газификации – благодаря этому проекту мы догазифицируем поселения: подводим коммуникации непосредственно к жилым домам», – сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Теперь подключиться к газу смогут жители 678 частных домов. Ранее в этом году «Мособлгаз» уже провел газ в деревни Большое Тесово и Уваровка, где проживают более 200 человек.

«Казалось бы, деревня одна, но чтобы ее газифицировать «Мособлгаз» за год построил почти 16 км газопровода. Сроки беспрецедентные. Нет сомнения, что мы выполним программу губернатора в срок на 100%», – добавил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Чтобы внести населенный пункт в программу «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», жителям необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области. При этом в населенном пункте должно быть не менее 30 жителей с постоянной регистрацией. Предельные затраты на одного жителя не должны превышать 250 тыс. рублей.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>