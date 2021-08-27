РИАМО - 27 авг. Станции экомониторинга появятся во всех крупных населенных пунктах Подмосковья, контроль за состоянием атмосферного воздуха будет вестись круглосуточно, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

«Все эти датчики устанавливаются по результатам голосования. То есть не будет ни одного крупного населенного пункта, в котором не будет присутствовать датчик мониторинга воздуха», - сказал Разин.

Он добавил, что первые станции мониторинга воздуха были установлены в ближнем Подмосковье.

«В каждом населенном пункте, где проживает более 3 тыс. человек, будут установлены такие датчики. То есть на территории Подмосковья будет развернуто 300 постоянных стационарных станций мониторинга атмосферного воздуха», - уточнил Разин.

По его словам, в Московской области курсируют мобильные станции экомониторинга. Они так же, как и стационарные, отслеживают концентрацию вредных веществ в воздухе.