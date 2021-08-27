РИАМО - 27 авг. Благодаря Единой информационной системе запись детей в спортсекцию доступна онлайн, сегодня в Подмосковье работают более 170 спортивных школ, сообщается на сайте регионального министерства физической культуры и спорта.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что система стала популярной за счет своей простоты и удобства.

«Система электронной записи уже довольно хорошо успела себя зарекомендовать», – сказал Терюшков.

В спортшколах региона представлены 97 видов спорта. Чаще всего жители предпочитают заниматься футболом, плаванием, дзюдо, баскетболом, хоккеем и легкой атлетикой.

Число воспитанников спортивных школ региона превышает 100 тысяч человек.