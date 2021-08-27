РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 авг. Мастер-классы по уходу за собой проходят в Котельниках, их могут посетить участники проекта «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В библиотеке Дома культуры «Белая Дача» прошел мастер-класс из цикла «Красота и здоровье» в рамках проекта «Активное долголетие». Участницы изучали процесс подготовки кожи перед нанесением декоративной косметики, практиковали различные техники макияжа, подбирали подходящий уход за кожей лица, шеи и рук.

Участники проекта «Активное долголетие» могут принять участие в мастер-классах на тему красоты и здоровья. Для этого нужно прийти в библиотеку ДК «Белая Дача» каждый второй и четвертый четверг месяца. Начало в 16:00.