РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. В Музейно-выставочном комплексе Люберец 28 августа пройдет открытие международной выставки «Мир в объективе», в нем могут принять участие все желающие. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жителей Люберец приглашают принять участие в торжественном открытии и круглом столе международной выставки «Мир в объективе», начало в 13:00. На выставке будут представлены фотоработы более 70 авторов из России, Германии, Италии, Израиля, Финляндии и Швеции.

Творческое мероприятие организовано арт-проектом #REVERберация при поддержке фонда «Московские энциклопедии», Международной академии культуры и искусства и творческого содружества «Тетра-арт».

Адрес МВК: Люберцы, улица Звуковая, дом №3.