РИАМО – 27 авг. «Газпром нефть» планирует нарастить переработку нефти на 6% на своих нефтеперерабатывающих заводах в России. Таким образом, Московский НПЗ повысит выработку моторного и авиационного топлива для Московского региона, сообщает ТАСС.

Выпуск бензина и дизельного топлива вырастет на 5%, керосина – на 28%. Компания превысит докризисные показатели 2019 года. Объем переработки в этом году увеличится до 31,5 млн тонн.

«Наши заводы «гибкие» - у нас есть возможность повышать выпуск дизельного топлива, бензина, керосина. Мы видим запрос рынка, в том числе готовы оперативно отреагировать на рост потребления авиационного керосина. Планируем, что в 2021 году наши российские НПЗ увеличат производство автобензина и дизельного топлива на 5% и до 28% - авиакеросина. Говоря в абсолютных величинах - это выше уровня 2019 года», — сказал директор дирекции переработки нефти и газа «Газпром нефти» Михаил Антонов.

Он уточнил, что по итогам текущего года компания планирует рост объема переработки на российских НПЗ примерно на 6% по сравнению с прошлым годом. Рост обеспечат проекты модернизации, в том числе комплекс «Евро+» Московского НПЗ, старт работе которого в 2020 году дал президент России Владимир Путин.

Антонов добавил, что «Газпром нефть» приняла ряд мер, чтобы наполнить российский рынок бензинов в августе-сентябре, когда спрос максимальный. В августе он был наращен до максимального уровня объема переработки на всех нефтеперерабатывающих заводов, выросли поставки бензина на внутренний рынок более чем на 40 тыс. т.

Топ-менеджер отметил, что в качестве дополнительной меры «Газпром нефть» перенесла на IV квартал плановый ремонт на Омском НПЗ. В сентябре благодаря реализации программы мероприятий по оптимизации плановых ремонтов на этом НПЗ увеличат производство бензина более чем на 100 тысяч тонн.