РИАМО - 27 авг. В городе Раменское на улице Левашова из квартиры с колото-резаным ранением груди госпитализировали женщину 1984 года рождения, на нее напал муж, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Сотрудники правоохранительных органов доставили в ОВД мужчину 1967 года рождения. Как выяснилось, между супругами произошла бытовая ссора.

На мужчину завели уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, он был задержан.

Ранее на улице Красных Партизан в Можайске во время пьяной ссоры сын порезал своего отца. Пострадавшего также госпитализировали.