РИАМО - 27 авг. Для разных видов спорта установлен свой возраст, с которого ребенок должен начать соответствующую профессиональную подготовку, сообщил РИАМО директор спортивной школы «Раменское» Дмитрий Русаков.

«Так, ранний возраст для занятия художественной гимнастикой – 6 лет, для стрельбы из лука – 11, для самбо – 10, а для дзюдо – 7 лет. Также для каждой группы подготовки есть определенные возраста. Например, если начальная группа это 8-9 лет, то записывать туда ребенка в 10-11 лет уже поздно», — сказал Русаков.

Он подчеркнул, что соответствие установленному возрасту важно, когда речь идет о профессиональном подходе к тренировкам и развитию ребенка. Если же родители хотят, чтобы ребенок занимался на любительском уровне, то им стоит обратить внимание на спортивные кружки и секции при общеобразовательных школах.

«Лучше всего записать ребенка на занятия по общефизической подготовке, это можно сделать от 3-4 лет. Это базовые занятия и упражнения, которые будут развивать ребенка физически. Со временем он начнет понимать, что ему нравится больше всего, а тренер, смотря, как он развивается и тренируется, сможет подсказать, какой вид спорта ребенку подходит лучше всего», — объяснил директор спортшколы.

Эксперт добавил, что родителям не следует отчаиваться, если их ребенок не преуспевает в спорте.

«Все упирается в физиологию. Кому-то идеально подходит хоккей, кто-то очень хорош в борьбе, а кто-то в плавании. Каждый ребенок уникален по-своему. Если у него не пошел спорт, то попробуйте иной путь его развития. Кто знает, может, вашему ребенку суждено стать не спортсменом, а великим художником, музыкантом или ученым», — заключил Русаков. ​