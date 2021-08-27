РИАМО - 27 авг. Для разных видов спорта установлен свой возраст, с которого ребенок должен начать соответствующую профессиональную подготовку, сообщил РИАМО директор спортивной школы «Раменское» Дмитрий Русаков.
Он подчеркнул, что соответствие установленному возрасту важно, когда речь идет о профессиональном подходе к тренировкам и развитию ребенка. Если же родители хотят, чтобы ребенок занимался на любительском уровне, то им стоит обратить внимание на спортивные кружки и секции при общеобразовательных школах.
«Лучше всего записать ребенка на занятия по общефизической подготовке, это можно сделать от 3-4 лет. Это базовые занятия и упражнения, которые будут развивать ребенка физически. Со временем он начнет понимать, что ему нравится больше всего, а тренер, смотря, как он развивается и тренируется, сможет подсказать, какой вид спорта ребенку подходит лучше всего», — объяснил директор спортшколы.
Эксперт добавил, что родителям не следует отчаиваться, если их ребенок не преуспевает в спорте.
«Все упирается в физиологию. Кому-то идеально подходит хоккей, кто-то очень хорош в борьбе, а кто-то в плавании. Каждый ребенок уникален по-своему. Если у него не пошел спорт, то попробуйте иной путь его развития. Кто знает, может, вашему ребенку суждено стать не спортсменом, а великим художником, музыкантом или ученым», — заключил Русаков.
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