РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. Жители городского округа Люберцы смогут получить бесплатную юридическую консультацию 28 и 29 августа в рамках проекта «Молодой юрист Подмосковью», сообщили в Музейно-выставочном комплексе муниципалитета.

С 11:30 до 17:30 в Музейно-выставочном комплексе по адресу: Люберцы, ул. Звуковая, 3 в рамках проекта «Молодой юрист Подмосковью» студенты юридических факультетов вузов под патронатом опытных адвокатов окажут помощь по вопросам в сфере защиты прав потребителей, трудового, жилищного, семейного права, исполнительного производства. В ходе приема населения будут составлены необходимые документы для разрешения того или иного вопроса.

Грант на проект «Молодой юрист Подмосковью» был одобрен Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь». Молодые специалисты учатся оказывать грамотную правовую поддержку клиентам, слышать их проблемы и находить решение проблем юридического характера, а профессиональные юристы контролируют достоверность предоставленных консультаций и качество их подачи.