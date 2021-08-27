РИАМО - 27 авг. На улице Красных Партизан в Можайске во время пьяной ссоры сын порезал своего отца, пострадавшего госпитализировали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Напавшего доставили в отдел полиции. На него завели уголовное дело.

Молодой человек был задержан по статье 91 УПК РФ.

Ранее женщину госпитализировали с ножевым ранением живота в подмосковном Ступине. Нападение случилось в СНТ в дер. Соколова Пустынь. Полицейские установили и задержали подозреваемого мужчину 1980 года рождения. Это преступление также произошло во время распития спиртных напитков. Было возбуждено уголовное дело.