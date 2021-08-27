РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 авг. Сотрудники АО «ХелиВерт» и Люберецкого завода мостостроительного оборудования могут принять участие в состязаниях «Корпоративной лиги», сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Люберец Владимир Ружицкий вместе с министром физической культуры и спорта Московской области Романом Терюшковым посетил сборочное производство вертолетов AW-139 в Томилине АО «ХелиВерт» и Люберецкий завод мостостроительного оборудования (филиал АО «Мостостройиндустрия»).

«Предприятия имеют богатую историю, это настоящие лидеры в своих отраслях. С огромным удовольствием осмотрели производственные цеха, пообщались с сотрудниками. Обсудили реализацию на территории городского округа Люберцы спортивного проекта «Корпоративная лига». Искренне желаю руководителям компаний дальнейших успехов в развитии и, конечно же, вместе с сотрудниками активно принимать участие в состязаниях «Корпоративной лиги», – сказал Ружицкий.

По словам Терюшкова, в 2021 году на территории Подмосковья будет реализован спортивный проект «Корпоративная лига».

«Наша задача – вовлекать в занятия спортом в том числе людей, работающих на предприятиях. Идея развития «Корпоративной лиги» появилась еще в 2015 году. Тогда в соревнованиях принимали участие представители органов государственной власти», – отметил Терюшков.

Он пояснил, что в рамках «Корпоративной лиги» сотрудники организаций примут участие в турнирах по нескольким видам спорта. Женщины – в соревнованиях по волейболу, настольному теннису, дартсу, армспорту и многоборью в рамках ГТО. Мужчины померятся силами в футболе, стритболе, а также в настольном теннисе, дартсе, армспорте и многоборье.