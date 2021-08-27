РИАМО - 27 авг. Подмосковные полицейские задержали троих мошенников, которые инсценировали дорожные аварии и вымогали крупные суммы денег у водителей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Один из мошенников ехал в плотном потоке и специально подыскал пожилого водителя. Аферист делал опасные маневры и вынудил пенсионера проехать очень близко к припаркованной на обочине иномарке с сообщником. В свою очередь, последний догнал пожилого водителя и обвинил его в ДТП. Для того, чтобы обвинение выглядело убедительнее, мошенник незаметно нанес потертости на кузов авто потерпевшего наждачкой.

После аферист позвонил третьему соучастнику. Он представился пенсионеру сотрудником правоохранительных органов и предложил на месте возместить ущерб от ДТП под угрозой лишения прав за оставление места происшествия. Мужчина согласился с условиями и заплатил мошеннику 120 тыс. рублей.

Следователь возбудил уголовное дело. Во время обысков у фигурантов обнаружили поддельные государственные регистрационные знаки, сим-карты и наждачную бумагу.

«Также обнаружены два автомобиля, предположительно, используемые в момент совершения преступлений», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступники могут быть причастны к совершению аналогичных мошеннических действий в Воскресенске, Егорьевске, Серпухове и Щелкове.