РИАМО - 27 авг. Уникальные двусторонние мониторы установили в цифровой зоне центра «Мои Документы» для удобства посетителей МФЦ Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Пять моноблоков с двусторонними мониторами установлены в МФЦ на пр-те Красной армии, д. 169. В цифровой зоне организовано 5 рабочих мест с доступом к более 200 услугам регионального и 400 сервисам федерального портала госуслуг, а также 2 рабочих места для сверки документов.

«Центральный офис МФЦ Сергиева Посада ежемесячно посещают порядка 30 тыс. человек. Новое техническое оборудование – моноблоки с двойными экранами – установили в МФЦ Подмосковья впервые. Теперь жители смогут быстрее получать необходимые госуслуги», – сказал директор ГКУ МО «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Иван Кулаков.

По его словам, техническое решение помогает заявителю одновременно получить 2 вида оказываемых услуг: очно, через оператора МФЦ, и онлайн, через портал госуслуг. Использование нового оборудования особенно актуально во время пандемии, так как при работе с двусторонними мониторами прямой контакт оператора и заявителя практически исключен.

«Мониторы обращены одной стороной к посетителю, другой к сотруднику: информация отображается параллельно, данные вводятся с клиентской клавиатуры, при необходимости можно попросить консультанта помочь заполнить форму. Такие мониторы пригодятся тем, кто не успел оформить документы перед посещением центра или не смог самостоятельно разобраться в том, как работает интернет-сервис. Людям комфортно – и это главное», – отметил глава муниципалитета Михаил Токарев.

В Подмосковье открыто 367 цифровых зон с доступом к электронным госуслугам. В смарт-зонах МФЦ оборудовано почти 600 рабочих мест для посетителей. Ежемесячно за предоставлением госуслуг в «умные» МФЦ обращаются порядка 50 тыс. заявителей. В 2020 году в областных смарт-центрах оказано более 500 тыс. услуг.

«МФЦ Сергиево-Посадского городского округа является первым в Московской области, кто презентовал моноблоки с двойными экранами. Благодаря этому жители не только получат возможность более оперативно и качественно получать услуги, но и самое главное – получить консультацию и обучение для возможности самостоятельно использовать площадку электронных услуг не выходя из дома», – отметил депутат Государственной Думы Сергей Пахомов.