РИАМО - 27 авг. Молодежный фестиваль уличной культуры «Пространство танца» состоится 29 августа в балашихинском парке «Пехорка», участие примут танцоры из девяти регионов России, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

На фестивале будет представлено свыше десяти направлений уличных танцев. Судейский состав из 27 человек выберет лучших танцоров в 15 номинациях.

Программа мероприятия включает в себя турниры по разным направлениям уличного танца (hip-hop, illusion, electro, locking, popping, krump, house, breaking, shuffle, cutting shapes pro), мастер-классы от представителей современной уличной культуры, образовательный семинар для педагогов, тренировки и показательные выступления по джампинг-фитнесу и уроки рэп-баттлов «фристайл-мастерская».

Дополнительно для гостей и участников фестиваля будут организованы зоны отдыха, выставка стрит-арт художников Москвы и области, а также фудкорт с разными видами кухни.

Хедлайнерами фестиваля станут артисты Natan и Mia Boyka.