РИАМО - 27 авг. Перед тем, как записать ребенка в кружок или секцию, необходимо выяснить его интересы и склонности. Окончательно определиться с подходящим кружком позволит пробное занятие, сообщила РИАМО директор Раменского центра развития творчества детей и юношества Наталья Ушкова.
На следующем этапе нужно выяснить, какие кружки и секции доступны в своем районе. После выбора кружка следует привести ребенка на пробное занятие, чтобы посмотреть, заинтересуется ли он.
«Очень важно, чтобы в занятиях была конкурсная деятельность, она включает в себя концерты, выставки. Так ребята будут чувствовать плоды своих усилий и отдачу от деятельности. Также важно, чтобы дети могли выступить, например, на отчетном концерте перед родителями и одноклассниками», — уточнила Ушкова.
Эксперт считает, что конкурсные и отчетные мероприятия вдохновляют детей и мотивируют их заниматься еще лучше в своем кружке или секции.
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