РИАМО - 27 авг. Перед тем, как записать ребенка в кружок или секцию, необходимо выяснить его интересы и склонности. Окончательно определиться с подходящим кружком позволит пробное занятие, сообщила РИАМО директор Раменского центра развития творчества детей и юношества Наталья Ушкова.

«Каждый родитель и так знает, чем увлекается его ребенок. Например, он берется за карандаши и показывает вам свои рисунки или после школы хвастается, что на физкультуре пробежал быстрее всех. Или за просмотром телевизора ребенок не может оторваться от танцев или музыкальных программ. Это верные сигналы, которые дают понять, чем ребенка можно заинтересовать», — сказала Ушкова.

На следующем этапе нужно выяснить, какие кружки и секции доступны в своем районе. После выбора кружка следует привести ребенка на пробное занятие, чтобы посмотреть, заинтересуется ли он.

«Очень важно, чтобы в занятиях была конкурсная деятельность, она включает в себя концерты, выставки. Так ребята будут чувствовать плоды своих усилий и отдачу от деятельности. Также важно, чтобы дети могли выступить, например, на отчетном концерте перед родителями и одноклассниками», — уточнила Ушкова.

Эксперт считает, что конкурсные и отчетные мероприятия вдохновляют детей и мотивируют их заниматься еще лучше в своем кружке или секции.

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