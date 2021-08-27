РИАМО - 27 авг. В столице за 7 месяцев нынешнего года было зафиксировано 232 автомобильные аварии с участием каршеринга, в них погибли 14 человек, еще 279 получили ранения, сообщает пресс-служба Госавтоинспеции столицы.

Среди пострадавших есть и 23 ребенка, но никто не погиб.

При этом 202 таких аварии произошли с участием нетрезвых водителей. Люди погибали в каждом пятом таком ДТП, а в каждом восьмой аварии с пьяным за рулем каршеринга люди получали травмы.

Причиной 63% аварий с каршерингом, где пострадали люди, стали нарушения дорожных правил водителями арендованных авто. 37 ДТП случилось из-за несоблюдения скоростного режима, 29 аварий – из-за несоблюдения очередности проезда, 24 – вследствие несоблюдения дистанции.