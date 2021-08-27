РИАМО - 27 авг. Двое мужчин совершили налет на автосалон на Новорижском шоссе в Одинцовском округе и похитили оттуда сейф с 5 млн рублей, одного из подозреваемых задержали, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

Ночью мужчины вскрыли входную дверь автосалона, выбили кувалдой бронестекло в кассе и вытащили сейф с деньгами. После они погрузили его в свое авто и скрылись.

Одного из налетчиков вычислили по видеокамерам и задержали в Домодедове. В его квартире нашли мобильные телефоны и банковскую карту. Кроме того, обнаружена машина, которую использовали при совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мужчина арестован, его сообщника продолжают разыскивать.