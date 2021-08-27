РИАМО - 27 авг. Заявки на участие в аукционе на право реорганизации участка бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» в районе Отрадное на северо-востоке столицы подали 13 компаний. Редевелопмент территории площадью около 30 га планируется провести по проекту «Индустриальные кварталы», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Подача заявок на участие в аукционе завершилась накануне. Сделать это можно было через Инвестиционный портал Москвы или портал torgi.gov.ru.

«Аукцион по комплексному развитию территории участка бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское шоссе» на северо-востоке Москвы состоится в электронной форме 31 августа, его итоги планируется подвести в тот же день. В аукционе примут участие компании, допущенные в установленном порядке, все они подали заявки на площадке Инвестиционного портала столицы. Стартовая цена договора на право реорганизации части бывшей промзоны площадью 30 га составляет около 37,5 миллиона рублей, а шаг аукциона — 749,2 тысячи рублей», – рассказал заммэра.