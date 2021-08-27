РИАМО - 27 авг. Из 22 подмосковных водоемов, которые начали расчищать в рамках губернаторской программы, работы уже завершились на 13 объектах, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

В Подмосковье реализуется губернаторская программа по очистке водоемов. Всего в течение трех лет в регионе планируется расчистить 100 прудов и других водных объектов.

«Расчистка, по сути, идет санитарная, основной этап - это уборка крупногабаритного и иного мусора и расчистка территории от камыша и сухостойных деревьев», - сказал Разин.

Он добавил, что проголосовать за включение водных объектов в губернаторскую программу можно на портале «Добродел».

«В этом году программа приобретает серьезные масштабы. В этом году мы намерены расчистить более 23 км рек, очищаем реку Клязьму в городских округах Королев, Пушкинский и Мытищи», - заключил Разин.

Всего в Подмосковье насчитывается более 2 тыс. озер, рек и прудов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что расчистка водоемов является одной из приоритетных и востребованных программ. При этом глава региона подчеркнул, что в рамках этой программы предстоит большая работа.