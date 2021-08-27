РИАМО - 27 авг. Переход российских школ на дистанционный формат обучения в 2020 году был вынужденной мерой, однако переводить учреждения на дистанционный формат на постоянной основе не планируется никогда, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Многие спрашивают: не заменят ли дистанционные технологии очного обучения, живого общения? <…> Никогда ни у Минпросвещения, ни у Минцифры не было и нет никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение. И никогда не будет», – подчеркнул Кравцов в ходе форума «Время образования».

Он добавил, что это принципиальная позиция правительства. Технологии создаются в помощь образовательной системе, для ее улучшения, но не для замещения.

«Электронные ресурсы, например, помогают учителю более интересно рассказать о своем предмете», – пояснил Кравцов.

В рамках форума министр продемонстрировал предназначение видеоконференцсвязи, побеседовав с самой южной школой страны в Сочи, самой северной – в Ямало-Ненецком автономном округе, самой восточной – в Петропавловске-Камчатском, самой западной – в Калининграде и центральной – в Кемеровской области.

В доме правительства Подмосковья в Красногорске состоялся международный форум «Время образования». Его участники обсудили развитие системы образования в условиях глобальной цифровизации, а также рассмотрели успешно реализованные кейсы в Московской области.