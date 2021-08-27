РИАМО - 27 авг. Переход российских школ на дистанционный формат обучения в 2020 году был вынужденной мерой, однако переводить учреждения на дистанционный формат на постоянной основе не планируется никогда, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Он добавил, что это принципиальная позиция правительства. Технологии создаются в помощь образовательной системе, для ее улучшения, но не для замещения.
«Электронные ресурсы, например, помогают учителю более интересно рассказать о своем предмете», – пояснил Кравцов.
В рамках форума министр продемонстрировал предназначение видеоконференцсвязи, побеседовав с самой южной школой страны в Сочи, самой северной – в Ямало-Ненецком автономном округе, самой восточной – в Петропавловске-Камчатском, самой западной – в Калининграде и центральной – в Кемеровской области.
В доме правительства Подмосковья в Красногорске состоялся международный форум «Время образования». Его участники обсудили развитие системы образования в условиях глобальной цифровизации, а также рассмотрели успешно реализованные кейсы в Московской области.
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