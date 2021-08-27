РИАМО - 27 авг. В Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1114 человек. Общее число выздоровевших в регионе составило 358 314 человек, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

За минувшие сутки в регионе выявили 786 новых случаев. Всего с начала пандемии зафиксировано 418 904 случая.

Умерли за сутки 19 Covid-19-пациента. Общее количество жертв пандемии - 7 709 человек.

Ранее подмосковное управление Роспотребнадзора организовало административную проверку по факту санитарных нарушений на концерте певца Леонида Агутина в Красногорске. Несоблюдение требований может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки в регионе.

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