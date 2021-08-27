РИАМО - 27 авг. За последние сутки в Подмосковье зафиксировали 786 случаев заражения коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев заболевания достигло в регионе 418 904, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Московской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Данная процедура бесплатна.

Ранее в Подмосковье отменили ограничения при заселении в отели, согласно которым постояльцы могли заселиться при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Кроме того, в Подмосковье также увеличили максимальное число посетителей на мероприятиях, которые проводятся без проверки у гостей QR-кодов.

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