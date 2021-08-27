РИАМО - 27 авг. К концу 2021 года в России не должно остаться ни одной школы без быстрого интернета. Это ключевой проект в образовательной сфере страны, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«В этом году заканчивается большой проект по подключению к интернету всех школ в стране. <…> В основном используются технологии оптического подключения, оптика приходит в школу. Минимальные стандарты – 100 мбит/с для городской школы, 50 мбит/с – для сельской школы. Эти стандарты были взяты из практики Московской области», – отметил Шадаев в рамках форума «Время образования».

По его словам, техническая возможность использования современных сервисов в российских школах будет обеспечена.

«Очень важно, что параллельно мы создаем не только возможность пользоваться интернетом, но и делаем так, что этим можно будет пользоваться безопасно – контент-фильтрация, защита персональных данных», – подчеркнул Шадаев, добавив, что цифровой безопасности уделяется особое внимание.

Шадаев подчеркнул, что интернет должен прийти не просто в школу, но в каждый класс. До конца года 2024 года во всех кабинетах каждой школы страны будет Wi-Fi. А каждый учитель должен будет получить планшет для работы с современными сервисами.

Кроме того, периметр российских школ планируется контролировать современной системой видеонаблюдения, резюмировал министр.

В доме правительства Подмосковья прошел международный форум «Время образования». Его участники обсудили развитие системы образования в условиях глобальной цифровизации. Также эксперты рассмотрели успешно реализованные кейсы в образовательной сфере Московской области.

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