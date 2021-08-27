РИАМО - 27 авг. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил в ходе форума «Время образования», что в рамках нацпроекта 27 тыс. сельских школ страны будут оснащены необходимым современным оборудованием до 2024 года, передает корреспондент РИАМО.

По словам министра, ранее большое внимание в рамках нацпроекта «Образование» уделяли городским школам, теперь акцент будет сделан на развитии сельских школ.

«Порядка 150 млрд рублей направляем ежегодно в регионы на закупку того или иного оборудования. У нас в каждый регион (направляется - ред.) порядка 20-25 субсидий. Мы решили объединить все субсидии, которые направляем в регионы, в единую субсидию. Это поможет нам более эффективно расходовать средства и закупать то оборудование, которое нужно школе», - сказал Кравцов.

Он подчеркнул, что закупаемое в школы оборудование должно быть качественным. Кроме того, учителя должны иметь возможность пройти подготовку к работе с этим оборудованием.

Международный форум «Время образования» проходит в доме правительства Московской области. В повестку мероприятия вошли вопросы развития образовательной системы в условиях глобальной цифровизации. Кроме того, эксперты рассмотрят кейсы, с успехом реализованные в Подмосковье.